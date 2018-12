Oficinas de Férias do Marco oferecem Pintura, Mangá, Circo e Stop Motion para crianças e adolescentes

Campo Grande (MS) – Com uma programação repleta de cultura e desenvolvimento educacional, o Museu de Arte Contemporânea da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul lançou a programação das já tradicionais Oficinas de Férias para crianças e adolescentes. Os cursos acontecem ao longo do mês de janeiro e envolvem diferentes formas de arte, aliando atividades lúdicas e pedagógicas.

Curso Básico de Pintura – Voltada para crianças de 5 a 11 anos, a oficina aposta no ensino das cores e em experimentações em papel Canson. Além de aulas práticas o curso aborda a cultura de Mato Grosso do Sul (animais, flores, comidas, locais, festas e costumes). Ao final os alunos irão elaborar suas próprias telas com temática livre.

As aulas acontecem de 21 a 25 de janeiro (das 14h às 17h) e serão ministradas pela professora Jéssica Braga Rodrigues, formada em Design de Moda e Artes Visuais. O custo é de R$ 130,00.

Os alunos deverão levar tinta acrílica 20ml (magenta, azul, amarelo, branco e preto); 3 folhas de papel Canson A3 min. 200 gr.; 1 tela 40×40 ou 30×40; 2 pincéis macios; 1 bandeja de isopor ou paleta; copo plástico e pano; lápis, borracha e régua.

Oficina de Stop Motion – O curso apresentará técnicas de animação com o uso de máquina fotográfica digital ou do computador, utilizando modelos reais feitos pelos próprios alunos. Serão apresentados conceitos de produção individual de pequenas animações em claymation, técnica de animação baseada em modelos de plasticina, como massa de modelar, barro ou similares.

Também serão levadas aos alunos as demais técnicas agregadas ao stop motion; produção de flipbook; construção de personagem para animação; ambiente e construção de cenário; técnicas alternativas.

As aulas serão ministradas pelo professor Bruno Muniz Godoy de 21 a 25 de janeiro, das 14h às 17h. O valor é de R$ 130,00. O curso é voltado para maiores de sete anos e conta com 15 vagas. Os materiais necessários são: câmera/celular/ tablet; caixa de palito de dente; massa de modelar acrilex (não a soft); bloco de folhas sulfite; canetinhas coloridas; caixas de sapato; EVA colorido de no mínimo 4 cores; computador e software básico para edição de vídeo.

Curso de Mangá: Criação de Personagens – Os alunos aprenderão a criar seu próprio personagem, tendo conhecimento das técnicas especificas que auxiliarão em sua construção, como: a face e seus componentes; proporção dos corpos (masculino, feminino e infantil); membros e suas articulações; efeitos de luz e sombra; vestimenta e drapeado; movimento corporal; construção de cenário. Os desenhos são finalizados em caneta nanquim ou hidrográfica.

As aulas serão oferecidas pelo professor Leonn Gondin de 21 a 25 de janeiro, das 14h às 17h. O valor é de R$ 150,00 e a faixa etária a partir de 5 anos. Serão oferecidas 15 vagas. Os materiais necessários são: papel sulfite A4, lápis ou grafite, borracha, caneta nanquim ou hidrográfica e lápis de cor.

Oficina de Circo / Expressão Corporal – As aulas abordarão as modalidades de solo (acrobacias), tecido acrobático e lira acrobática, desenvolvendo a criatividade, a força, o equilíbrio, a flexibilidade, a coordenação motora e a resistência. Une as técnicas circenses a exercícios de expressão corporal (jogos dramáticos, jogos de percepção, técnicas de improvisação).

Podem participar crianças a partir de 8 anos. É necessário que o participante use roupas confortáveis para a realização dos exercícios, como malha, bermudas e calças leg. O curso conta com 15 vagas e investimento de R$ 130,00.

O curso será ministrado pela professora Renata Cáceres, arte educadora e atriz graduada em Artes Visuais pela UFMS. As aulas acontecem de 21 a 25 de janeiro, das 14h às 17h.

As inscrições podem ser feitas meia hora antes dos cursos no Museu de Arte Contemporânea (Marco), que fica no Parque das Nações Indígenas, na rua Antônio Maria Coelho, 5.000. O horário de funcionamento é de terça a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. Sábados, domingos e feriados das 14h às 18h.

Para outras informações sobre os cursos e nossas mostras basta ligar no telefone (67) 3326-7449. Visite o site, a nossa página no facebook ou envie e-mail: (marco@fcms.ms.gov.br).

Contatos dos ministrantes:

Jéssica Braga Rodrigues – (67) 99283-9995 – jeh_brod@hotmail.com

Leonn Gondin – (67) 99236-7531

Bruno Muniz Godoy – (67) 99135-8927

Renata Cáceres: (67) 99230-4275

Marcio Breda – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)