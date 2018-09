Oficinas de dança, pintura e cinema para crianças acontecem na Capital e interior

Podem participar crianças de a partir de 04 anos, desde que acompanhadas de um adulto responsável. As crianças vão pintar se baseando na temática da dança - Foto: Divulgação

A programação infantil que o Sesc oferece gratuitamente todas as semanas tem aprendizado e muita diversão com múltiplas atividades culturais. No Sesc Cultura, as atividades geralmente se concentram nos sábados. Neste, 22, haverá, às 14 horas, a oficina Pintores que pintaram a dança, inspirada na obra de Edgar Degas.

Podem participar crianças de a partir de 04 anos, desde que acompanhadas de um adulto responsável. As crianças vão pintar se baseando na temática da dança e para participar é preciso levar os seguintes materiais: 1 metro de tule branco; 1 tela de aprox. 30 x 40 cm; 1 caixa de giz de cera; 1 caixa de tinta guache; 1 cola branca; 1 lápis comum para desenho; 1 borracha; 1 pincel nº4 e 1 pincel nº10.

Na sequência, às 16h30 haverá a oficina de dança contemporânea para crianças na Sala de Artes Cênicas e, encerrando a programação de sábado a Mostra Infantil Itinerante do Festival Internacional de Cinema “Nueva Mirada” exibe o filme “Wickie e o tesouro dos Deuses”, na Sala de Audiovisual.

Corumbá – O Sesc Corumbá também segue com exibições da mostra “Nueva Mirada”. No dia 20, quarta-feira, às 17 horas, será exibido “O galo de São Victor”, com classificação 06 anos e no sábado, 22, às 18 horas, haverá nova sessão.

Esta é a segunda edição da mostra, fruto de parceria entre o Sesc e a Nueva Miranda, uma associação civil argentina sem fins lucrativos, especializada em cultura e comunicação, mostra de cinema infanto-juvenil que acontece em mais de 16 países. São curtas e longas-metragens para crianças e adolescentes se divertirem e propõe ampla reflexão sobre os temas que circundam nessa fase, alinhada a uma realidade em que o uso de aparelhos tecnológicos de ponta é cada vez mais presente na vida dos jovens.

Serviço – O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270. O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms