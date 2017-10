Oficina “Introdução ao Graffiti” é realizada no Centro Cultural

Campo Grande (MS) – De 20 de outubro a 1º de novembro de 2017 será realizada a oficina gratuita de “Introdução ao Graffiti” pelo artista visual Pedro Vasciaveo. Graffiteiro da PIC (Pá de Ideias Clã) e integrante do Coletivo Viva Rua, atua nesse seguimento desde 2002.

A oficina tem o objetivo de despertar no aluno o interesse pelo universo das artes visuais por meio do graffiti, como forma de manifestação artística mais próxima de sua realidade.

Para Pedro Vasciaveo o graffiti se destaca como as artes plásticas das ruas e que está incorporado de tal forma na vida urbana que já faz parte da identidade das cidades. Embora autoral, o graffiti é arte democrática, o desenho fica exposto a toda população sem distinção ou restrição.

“Nesse sentido, o graffiti humaniza e transforma o espaço urbano. Embeleza ao mesmo tempo em que defronta a cidade e suas contradições, obrigando todos a contemplar suas alegrias e misérias. Projeta imagens dialéticas. Põem na parede vários lados da organização social. E em cada mensagem, a busca pelo direito à cidade”, ressalta Vasciaveo

Os interessados na oficina terão contato com a história dessa arte no Brasil e no Mundo, irão estudar o desenvolvimento das técnicas de elaboração do graffiti, ampliar as possibilidades expressivas e reflexivas no processo de construção da arte urbana presente no cotidiano, trabalhar a apreciação, leitura e recepção de imagens e obras de arte urbana através de vídeos e textos, produção de letreiros desde sua criação no papel até a produção de mural com sprays e tinta látex.

As inscrições para a “Oficina de Graffiti” podem ser feitas gratuitamente por meio do email: centrocultural.jog@gmail.com com o assunto do e-mail “Oficina de Graffiti”), até o dia 20 de outubro de 2017.

Os alunos devem levar lápis de escrever, borracha, lápis de cor, papel sulfite ou caderno de desenho.

O cronograma das aulas é: 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29 de outubro e 01 de novembro das 18h às 21h. Vagas Limitadas.

Mais informações: (67) 3317-1791

André Messias – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)

Foto: Divulgação