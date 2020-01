Oficina gratuita no MIS usa brinquedos de ilusão de ótica para revelar a magia do cinema

Campo Grande (MS) – Brinquedos que exploram a ilusão de ótica e que desvendam os segredos dos filmes e das animações são as principais atrações da oficina Brincando com os Primórdios do Cinema, que acontece nos dias 28, 29 e 30 de janeiro no Museu da Imagem e do Som (MIS), da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

Objetos como a lanterna mágica (epidascópio alemão), taumatrópio e o zootropo, da Inglaterra, o fenaquitoscópio belga, o flip book e o praxinoscópio francês, o caleidoscópio e a arte do teatro de sombras chinês devem encantar os jovens, ao mesmo tempo em que descortinam técnicas usadas desde o princípio da sétima arte.

“Os brinquedos óticos fazem parte da história do cinema e da animação e são legados para a humanidade. Apresentá-los para as crianças de forma lúdica é uma forma de ensinar sobre as origens desta arte e da ótica como ciência”, explica Ivone Maria Moreira da Silva, servidora do Museu da Imagem e do Som.

Cada oficina contará com três etapas: apresentação de slides, que ilustrarão o fenômeno da persistência das imagens na retina, exibição de curtas metragens e apresentação dos equipamentos mecânicos usados no cinema.

Além do contato com os objetos da oficina, os participantes também produzirão seus próprios brinquedos: taumatropios, que usam duas imagens e barbantes para criar ilusão de ótica e piões, que serão fabricados a partir de DVDs usados.

Oficina foi uma das atrações do Festival América do Sul Pantanal no ano passado

Um dos destaques da programação do 15º Festival América do Sul Pantanal, realizado em novembro de 2019, a oficina Brincando com os Primórdios do Cinema estreou de forma itinerante e foi levada para escolas da rede pública de Corumbá e Ladário, mostrando a cerca de 300 alunos a magia dos brinquedos óticos e do cinema.

Inscrições – A oficina é totalmente gratuita e voltada para crianças de 8 a 13 anos. Acontece nos dias 28, 29 e 30 de janeiro, sempre das 8h às 11 horas no auditório do Museu da Imagem e do Som.

As inscrições podem ser feitas pelo telefone (67) 3316-9178 de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas. Serão oferecidas 15 vagas por dia de oficina.

Serviço: O Museu da Imagem e do Som fica no Memorial da Cultura e da Cidadania, na Avenida Fernando Correa da Costa, 559, no terceiro andar. A entrada é franca.

Assessoria de Comunicação da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)

Fotos: Acervo FCMS