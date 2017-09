Ocorre nesta sexta o desfecho de 'Harry Potter e As Relíquias da Morte'

Hoje é um dia especial para os fãs de Harry Potter. Nesta sexta-feira, dia 1º, ocorre o epílogo de "Harry Potter e As Relíquias da Morte", em que Albus Severus Potter, filho mais velho do personagem, embarca no Expresso de Hogwarts rumo à escola de magia.

No Twitter, J.K. Rowling lembrou o momento. "Hoje é o dia que Albus Severus Potter embarca no Expresso de Hogwarts na King's Cross pela primeira vez", escreveu a autora.

Muitos fãs comemoraram a data com a hashtag #19yearslater (19 anos depois), em referência ao último capítulo de toda a saga. Com o início do ano letivo, #BackToHogwarts também esteve entre as hashtags citadas.

Em Londres, a estação de King's Cross, de onde ficcionalmente é possível pegar o expresso, ficou lotada de fãs.

