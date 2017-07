Obras de arte do acervo do Masp ficam em exposição em Brasília até setembro

Até o dia 18 de setembro, os moradores de Brasília poderão conhecer obras-primas do acervo do Museu de Arte de São Paulo (Masp), como quadros de Van Gogh, Picasso, Degas, Gauguin, Manet, Burle Marx, Portinari e Djanira, entre outros. A exposição Entre Nós está no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) e conta com 100 obras de artistas consagrados nacionais e internacionais.

Entre as obras que poderão ser conhecidas estão a Ressurreição de Cristo, de Rafael; Ecce Homo ou Pilatos apresenta Cristo à multidão, de Jacopo Tintoretto; A arlesiana, de Vincent Van Gogh e Retrato de Tarsila, de Anita Malfatti. O Masp tem a maior coleção de arte da América Latina.

A ideia da mostra é apresentar a transformação da sociedade e da própria arte ao longo dos séculos, tendo como referência a representação da figura humana. Estarão expostas obras em diferentes movimentos artísticos, desde a arte pré-colombiana à fotografia moderna, os períodos do Pré-Renascimento, Renascimento, Iluminismo, Impressionismo, Pós-Impressionismo, Modernismo e arte contemporânea.

As obras poderão ser apreciadas nas Galerias I e II do CCBB, das 9h às 21h. A entrada é franca. Hoje (22), o CCBB está fechado durante todo o dia.

