Obra de Shakespeare será retratada em teatro infantil na Capital

Da Redação com Assessoria

O elenco é composto por seis atores, que vivem o universo infantil para interpretar os personagens dos dramas - Foto: Divulgação/Assessoria

Considerado um dos maiores dramaturgos de todos os tempos, William Shakespeare atravessou gerações sua obra ganhou várias adaptações para diversos públicos, entre eles, o infantil. E com o objetivo de estimular a imaginação dos pequenos, o Shopping Campo Grande e o Grupo Casa realizam apresentações teatrais gratuitas nos dias 18, 19, 25 e 26, sempre às 15h e às 17h, no espaço localizado ao lado da loja Le Lis Blanc, no 2º piso.

De acordo com o diretor do espetáculo, Fernando Lopes, apesar de Shakespeare ser muito conhecido por suas obras trágicas, será possível mostrar um outro lado ao público infantil visando a formação humana. “Nas apresentações, mostraremos um universo mágico e com personagens lúdicos, despertando não só o lado aventureiro e conquistador, mas também para refletir lições simples, como o amor e o perdão”.

Ao longo do espetáculo, será utilizada ainda a linguagem do palhaço e da contação de histórias, aguçando a curiosidade e estimulando a criatividade imaginativa das crianças. “Buscamos sempre evidenciar que é possível brincar assim em casa, onde os pais podem criar essas fábulas com os filhos. A ideia é estimular a criança nesse lugar criativo, de pegar um travesseiro e fazer um escudo, pegar um rodo e fazer um cavalo, por exemplo”, afirma.

O diretor diz que o outro diferencial das apresentações é que será feito um espetáculo moderno. Os figurinos são coloridos, os atores usam allstar, e estão paramentados como pessoas dos tempos atuais. E no meio disso tudo, há poesia e música, tornando a linguagem mais simples e mais direta com quem for assistir.

O elenco é composto por seis atores, que vivem o universo infantil para interpretar os personagens dos dramas. O público alvo são são as crianças e adolescentes. “Mas os adultos levam as crianças ao teatro. E esse público também deve ser contemplado. É um espetáculo para a família”, pontua Fernando.

Ao todo, são 70 vagas para cada sessão, que funcionará por ordem de chegada, com portaria aberta 40 minutos antes das apresentações. Haverá sessões às 15h e 17h nos dias 18, 19, 25 e 26 de janeiro no espaço localizado ao lado da loja Le Lis Blanc, segundo piso do Shopping Campo Grande.