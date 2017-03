Obra de Nelson Rodrigues, Vestido de Noiva é exibido no SESC TV

O SescTV apresenta, no dia 10, sexta-feira, às 23h (Assista pela internet em sesctv.org.br/avivo), um marco da televisão brasileira, o teleteatro Vestido de Noiva, dirigido por Antunes Filho e adaptado do texto de Nelson Rodrigues (1912 – 1980). Gravada em 1974 e exibida no programa Teatro 2, da TV Cultura de São Paulo, a peça tem direção para TV de Ítalo Morelli, e traz no elenco Nathália Timberg, Lilian Lemmertz, Edwin Luisi, Célia Olga, Hilda Hasson, Luiz Carlos de Moraes e Paco Sanchez.

Vestido de Noiva foi encenado pela primeira vez em 1943 e conta a história de Alaide, que é atropelada por um automóvel. Enquanto passa por uma cirurgia, relembra o desentendimento que teve com a irmã Lúcia, depois de roubar seu namorado Pedro.

Os pensamentos de Alaide, que está quase inconsciente, a transporta para o bordel de Madame Clessi, onde rememora o seu casamento; a mulher de véu no rosto; e a traição. Confusa, Alaíde mistura passado com presente, fatos reais com invenções de sua memória. Vingança e morte pontuam a história, que tem como cenário o Rio de Janeiro dos anos de 1940.

Sobre o SescTV:

SescTV é um canal de difusão cultural do Sesc em São Paulo, distribuído gratuitamente, que tem como missão ampliar a ação do Sesc para todo o Brasil. Sua grade de programação é permeada por espetáculos, documentários, filmes e entrevistas. As atrações apresentam shows gravados ao vivo com grandes nomes da música e da dança. Documentários sobre artes visuais, teatro e sociedade abordam nomes, fatos e ideias da cultura brasileira. Ciclos temáticos de filmes e programas de entrevistas sobre literatura, cinema e outras artes também estão presentes na programação.

SERVIÇO:

Teleteatro

Vestido de Noiva

Estreia: 10/3, sexta, às 23h

Reapresentações: 11/3, sábado, às 22h; 14/3, terça, à 1h; e 15/3, quarta, às 24h.

Classificação indicativa: 14 anos

Direção: Antunes Filho

Direção para TV: Ítalo Morelli

Produção: TV Cultura de São Paulo

