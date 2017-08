Show O Teatro Mágico acontece dia 11 no 21 Music Bar

Fernando Anitelli vem a Campo Grande na próxima sexta-feira (11) para apresentar o show O Teatro Mágico - Voz e Violão, tão esperando pelo público sul-mato-grossense. A apresentação acontece a partir das 23h no 21 Music Bar e trará canções consagradas e inéditas que integram a turnê.

Anitelli se apresenta neste formato desde que anunciou pausa temporária da banda O Teatro Mágico. No palco, o artista apresentará um pouco da sua história musical.

Segundo Fernando Anitelli, o álbum inteiro foi gravado em voz e violão com diferentes instrumentos, mas nos shows ele mescla os sons com outros instrumentos para diferentes nuances.

Em 13 anos de estrada, O Teatro Mágico já gravou sete discos autorais, gravou três DVDs e vendeu dois milhões de álbuns. Músicas como Ana e o Mar, O anjo mais velho, Cuida de Mim, entre outros sucessos e novas composições serão executadas por Anitelli no 21 Music Bar.

Serviço - Fernando Anitelli apresenta: O Teatro Mágico – Voz e Violão no dia 11 de maio, a partir das 23h no 21 Music Bar, localizado na rua São Vicente de Paula, 160, em Campo Grande. O local abre a partir das 20h30.

Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) o primeiro lote na Augusta Life Store, Mormaii do Shopping Campo Grande e no site www.fasttickets.com.br. Os bilhetes de meia-entrada podem ser comprados mediante apresentação de carteirinha de estudante, carteirinha de comerciante e trabalhador do comércio, carteirinha de idoso, carteirinha de doador de sangue ou entrega de um litro de leite.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone celular (67) 99242-4140.

