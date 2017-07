O ritmo é de fuga ? tais quais eram rock e blues

O texto a seguir foi escrito ao som de Bellbottoms, do Jon Spencer Blues Explosion, a canção escolhida por Edgar Wright para abrir seu Em Ritmo de Fuga, na tentativa de emular aqui o que se passa na tela. A música que sai dos fones de ouvido do lado de cá também pulsa nos ouvidos feridos de Baby, o motorista de fuga sob as ordens de Doc, o bandido que não é tão mau assim de Kevin Spacey, em sua primeira fuga no filme. Lá, perde-se o fôlego um punhado de vezes, em cenas coreografadas por Ryan Heffington, o mesmo dos clipes da cantora Siá.

O carro gira, o som aumenta, em riffs cavalares. O veículo derrapa, os vocais rasgados de Spencer martelam na cabeça. A fuga tem êxito, o som desaparece. Fica o ruído da barulheira do lado de cá, tal qual o zumbido crônico que atormenta Baby.

E, embora não seja só a explosão do blues rock de Jon Spencer que domine as playlists do motorista, é a fuga da realidade que ele busca. E a encontra na fúria do rock e nas baladas melosas dos The Commodores e no suingue de Bob & Earl. O amor toma forma com Deborah, do T. Rex, e o sonho com o futuro se alimenta de Lets Go Away For Awhile - que não precisa ter versos para fazer a imaginação correr para fins de tarde ensolarados em boa companhia. As canções escolhidas têm, em comum, a ideia da fuga.

Seja social, cultural, política. Os BPMs (batidas por minuto) ditam o ritmo lá e cá. Quando Jon Spencer se silencia, o fim parece ter vindo rápido demais. Vicia. Assim como a velocidade do acerto de Edgar Wright.

PLAYLIST

Bellbottoms

Jon Spencer

Blues Explosion

Harlem Shuffle

Bob & Earl

Lets Go Away For Awhile

The Beach Boys

Unsquare Dance

Dave Brubeck

Easy

The Commodores

Brighton Rock

Queen

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários