O primeiro herói brasileiro no novo filme dos X-Men

Pela primeira vez, entre os filmes de super-heróis que lotam os cinemas, o público vai poder ver na tela um brasileiro. Roberto da Costa, o Mancha Solar (Sunspot), é um dos personagens centrais de Os Novos Mutantes.

Seu intérprete, Henry Zaga, já é bem conhecido pelo público jovem, por conta da série 13 Reasons Why, da Netflix. "É um orgulho fazer um herói brasileiro, sendo brasileiro", diz o ator, de 24 anos, que é filho do ministro Admar Gonzaga, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). "Espero fazer justiça ao personagem."

Zaga lembra que o Mancha Solar é um dos favoritos dos fãs de X-Men. "O filme é bem fiel aos quadrinhos. Isso é uma necessidade dos fãs", adianta. "Ele é carioca, tem um passado de jogador de futebol, e começa a história com traumas da primeira vez em que se viu como mutante."

Feliz com a oportunidade de viver um mutante, o ator reflete sobre a importância desses personagens para os fãs de quadrinhos. "Eles são excluídos pela sociedade, não se encaixam no padrão. São adolescentes que passam por frustrações e transformações."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.