'O primeiro a gente nunca esquece', vibra César Tralli sobre estreia no 'JN'

O jornalista César Tralli, conhecido por apresentar telejornais como o SP1 e o Jornal Hoje, usou as redes sociais para comemorar sua estreia no Jornal Nacional, da Globo, no último sábado, 27.

"O primeiro JN a gente nunca esquece. Muito obrigado Monalisa, obrigado equipe do Jornal Nacional pela acolhida. Obrigado vida. Obrigado Deus. Obrigado a vocês!", escreveu em seu Instagram. Mais cedo, no dia da estreia, já havia ressaltado sua gratidão pela oportunidade.

A reação das redes sociais foi positiva, com muitos comentários aprovando a apresentação de Tralli. Alguns também ressaltaram o fato de sua estreia ter sido feita justamente ao lado de outra apresentadora conhecida do público paulistano, Monalisa Perrone.