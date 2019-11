O mundo ilustrado

Sai pela Pequena Zahar, em fevereiro, a versão infantojuvenil do best-seller Prisioneiros da Geografia, livro do jornalista britânico Tim Marshall que explica a política global.

Com o apoio de 12 mapas ilustrados, a obra ajuda os leitores mais jovens a entender, por exemplo, como a geografia influenciou a história do mundo, por que as escolhas dos líderes mundiais são determinadas por montanhas, rios e mares e por que os povos entram em guerra.

