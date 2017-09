O grupo casa apresenta: As Aventuras de Bagacinho – Quem Conta um Ponto, Cria um Conto em: Dom Quixote de La Mancha!

A turma do Bagacinho é uma trupe de palhaços que viaja o mundo contando histórias. Desta vez, a trupe viajará até a Espanha, para contar uma emblemática história que começou a ser escritaem 1605, por Miguel de Cervantes, que conta a saga de um ingênuo fidalgo que acreditava ser um grande cavaleiro que lutava com ovelhas pensando que eram dragões e com moinhos de ventos pensando que eram gigantes: Dom Quixote de La Mancha! Com muita música e diversão, a trupe cria um espetáculo cheio de poesias, cores e amor.

O Grupo Casa – Coletivo de Artistas fundamenta sua pesquisa cênica estudando teoricamente nossas raízes culturais e históricas, através da literatura dramática clássica, moderna e contemporânea, dividindo questões através do experimento de materiais não convencionais de dramaturgia, da arte do palhaço, na apropriação das novas mídias e na exploração dos espaços alternativos de representação.

Para 2017, o Grupo Casa afirma sua contribuição na formação de plateia, na construção do sujeito e no enriquecimento cultural do Estado de Mato Grosso do Sul. Para tanto oferece o projeto “As Aventuras de Bagacinho – Quem conta um ponto, cria um conto”, como uma forma de manter crianças e adultos conectados com a forma de expressão mais secular que existe.

Data: 10/09/2017

Horário: 15:30

Local: Arena Bosque/Espaço Grupo Casa

Entrada: Gratuita

