'O câncer é como uma montanha-russa', diz Marcelo Rezende em vídeo

Na noite de domingo, 3, Marcelo Rezende usou seu Instagram novamente para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. Em um vídeo otimista, o apresentador disse que está certo de que "a cura vai chegar".

"Muita gente vive de boato e, no meu caso, eu até entendo, pois não é toda hora que tem uma informação, mas nós devemos esquecer o boato. O que eu tenho é câncer, tem altos e baixos, é como uma montanha-russa. Hora eu estou lá em cima, hora eu estou lá embaixo. Mas o importante é que eu estou firme. E estar firme é aqui, onde a mente funciona. Eu estou firme para enfrentar os baixos até chegar o momento em que o alto vai deslizar e, aí, a cura vai chegar. E eu tenho certeza dela porque Deus está comigo, Deus está contigo", disse o jornalista no vídeo.

Nos comentários, os seguidores mandaram mensagens de apoio e desejos de melhoras para Rezende. "Força, Marcelo. Tenho certeza que você já é vencedor", comentou um seguidor.

Em maio, o apresentador do programa "Cidade Alerta", da Record, revelou estar lutando contra um câncer no pâncreas e no fígado, e, desde então, afastou-se da televisão para tratar a doença. Junto a técnicas da medicina tradicional, Rezende está passando também por tratamentos alternativos e espirituais.

Veja Também

Comentários