Há sempre um momento em que acredito que construiremos um novo mundo e que isso já está acontecendo

“O Anjo e O Líder” é o mais novo lançamento da Editora Leader, de São Paulo que chega às livrarias para inspirar e levar o leitor para uma outra dimensão, uma imersão espiritual. O autor, Nicolai Cursino ressalta a importância de uma liderança que possa ser uma verdadeira referência para a humanidade. A leitura desse livro é um convite para que o público possa voltar para um espaço de silêncio, onde o amor, a compaixão, a alegria, a tristeza e tantas outras aventuras acontecem. A obra tem um diferencial: nesta narrativa o herói não é o personagem, mas sim o próprio leitor.

Em uma história que envolve dificuldade, cotidiano, crise, impossibilidade, ajuda, conversas sagradas, vida, ensino, simplicidade, mistério, estrelas, esperança e renascimento, o livro deixa uma reflexão: Que tipo de planeta você quer construir? Nicolai deixa uma mensagem para os leitores: “Convido-os a entrar nessa história com uma visão de mundo, a melhor que pude ter, aquela que virá após se aprofundar longamente em seu próprio silêncio. Convido-os a entrar com o coração aberto, pois nada mudará a não ser que curemos nossas dores, honremos nossos medos e aprendemos a amar. Há sempre uma passagem de esperança que me faz chorar. Há sempre um momento em que acredito que construiremos um novo mundo e que isso já está acontecendo. Esta é uma história simples e despretensiosa que não quer ser perfeita nem deseja ser uma obra de arte. Procura apenas ser útil”, afirma.

Em 18 capítulos, o autor deixa uma mensagem inspiradora para o público, de grandes líderes como Buda, John Lennon, Diderot, Gilberto Gil, Antoine de Saint-Exupéry (O Pequeno Príncipe), Neale Donald Walsch, Jim Brown, Moises Eragui, Rumi, Steve Jobs, Nelson Mandela, Alcione Albanesi, Dalai Lama, Plotino, Eckhart Tolle e Hermes Trimegisto. O autor ainda conta que foi a visão de líderes sábios, maduros, corajosos e humildes conduzindo o planeta que o inspirou a escrever este livro. O exemplar também conta que a liderança não deve andar separada da espiritualidade.