'Nunca vou superar', diz ex-'MasterChef Junior' sobre assédio

Valentina Schulz, de 15 anos, ficou conhecida do público quando participou do "MasterChef Junior" em 2015. Na época, ela foi vítima de assédio nas redes sociais e disse que "nunca vai superar" o episódio.

"Acho que é um negócio que ninguém supera. Quando você sofre qualquer tipo de assédio, você nunca vai 100% superar tudo o que aconteceu, você vai ter sempre que se policiar mais, infelizmente, do que você faria normalmente", disse em entrevista ao canal CanAlvaro, no YouTube.

A jovem afirma que a maior lição que aprendeu com o caso foi a união. "A gente tem que lutar, a gente tem que ser forte, a gente tem que ajudar umas às outras, porque se eu tivesse passado por isso sozinha, eu não sei se eu teria superado. Eu nunca vou superar, não superei até hoje o que aconteceu. (Mas) eu consegui falar abertamente sobre isso esse ano", disse.

Em março, Valentina comentou sobre o caso em entrevista à revista "Claudia". "No dia seguinte à exibição do primeiro capítulo de MasterChef Kids, os colegas da escola me contaram dos comentários de pedófilos. Eram adultos falando do meu corpo, de mim. Fiquei chocada", comentou na ocasião.

Embora seja youtuber, tenha um livro publicado e esteja trabalhando na produção de um filme, Valentina disse que não se considera famosa. "Famoso é tipo Justin Bieber, não consigo me considerar famosa", afirmou.