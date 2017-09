'Nunca entendi por que nunca me olhou nos olhos', diz Lady Gaga sobre Madonna

O documentário Lady Gaga: Five Foot Two mal foi lançado e já está dando o que falar. A razão? Lady Gaga abriu o jogo sobre o que a incomoda em sua relação com Madonna.

Logo no início da produção, que está disponível na Netflix desde a madrugada desta sexta-feira, 22, Gaga conta o que pensa e revela suas críticas à lendária artista pop. Basicamente, a cantora de 31 anos se queixa por Madonna supostamente não ter levado as ressalvas e críticas que possui diretamente a Gaga.

"Não importa o que ela possa pensar de mim", afirma Gaga sobre Madonna. "A única coisa que realmente me incomoda nela é que (...), se eu tiver um problema com alguém, vou falar lá na cara da pessoa", afirma Gaga no documentário.

"Nunca consegui entender o fato de ela não me olhar nos olhos e me dizer que eu estava sendo reducionista", diz Gaga. "Ela nunca ligou e disse: 'O que diabos você está fazendo?'"

Em uma entrevista em 2012, Madonna afirmou à ABC que Born This Way, música que dá nome ao segundo álbum de estúdio de Gaga, é reducionista (ou seja, trata assuntos complexos de maneira simples).

Veja Também

Comentários