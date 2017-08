'Nudes é o meu segundo nome', confessa Cléo Pires

O canal no You Tube Hotel Mazzafera, do apresentator Matheus Mazzafera, convidou Cleo Pires para o quadro 15 curiosidades. No programa, que foi publicado em 25 de agosto, a atriz revela que seu primeiro beijo foi durante a infância: aos seis anos de idade.

"Era uma criança solta, uma moleca bem solta na rua. Beijava os meninos na rua... sei lá, seis anos", disse a atriz. O apresentador questiona se o beijo foi de língua. "Sabe aquela brincadeira: "Sabe aquela brincadeira 'salada mista'? Foi assim", completa.

Sobre o primeiro beijo de língua, ela conta que foi aos 13 anos com um rapaz que se tornou seu primeiro namorado.

Matheus também a questionou sobre já ter enviado nudes. "Já! Muito! Nudes é o meu segundo nome", afirma Cléo.

Veja Também

Comentários