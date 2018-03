Nublu Jazz Festival, Elza Soares e Frejat estão na agenda de shows da semana

Braço do Nublu, casa de shows e selo, o Nublu Jazz Festival chega à oitava edição, com artistas que exploram o jazz e suas vertentes. Liderado pelo saxofonista Shabaka Hutchings, o quarteto britânico Sons of Kemet se apresenta na 5ª (15), em noite dividida com o nigeriano Seun Kuti, filho de Fela Kuti. Ele faz show ao lado do grupo Egypt 80, que acompanhava seu pai.

Em 16/3, o destaque é a banda Morcheeba, que agora se resume a Skye Edwards e Ross Godfrey, cujo projeto Skye|Ross gerou álbum em 2016. A noite também conta com show do duo G Taime, formado por Geanine Marques e Rodrigo Bellotto, apostando no trip hop.

Fechando o evento, em 17/3, o projeto Nublu Sessions, que busca juntar artistas para criar algo novo, recebe os músicos americanos Dave Harrington (baixo e guitarra), Ilhan Ersahin (saxofone) e Kenny Wollesen (bateria), que fazem show ao lado de Bebel Gilberto. Com mais de 30 anos de carreira, a cantora sueca Neneh Cherry fecha a noite.

As apresentações são precedidas por sets de DJs, que pilotam as pick-ups na abertura e nos intervalos entre um show e outro.

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (15) a 17/3, 20h30 (abertura). R$ 18/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Confira a agenda de música

Sábado (10)

Alice Caymmi

A turnê Eu te Avisei marca o lançamento de Alice, terceiro disco da cantora e compositora. Com sonoridade pop, o álbum tem entre os destaques a música Inocente, parceria da artista com Ana Carolina. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (10), 21h; dom. (11), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Arrigo Barnabé

Ele interpreta músicas de Roberto e Erasmo Carlos no show Quero que Vá Tudo pro Inferno!. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Sáb. (10), 21h30. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Black Alien

Depois de 12 anos sem lançar disco, o rapper que integrou o Planet Hemp lançou em 2015 Babylon by Gus Vol. II - No Princípio Era o Verbo. Neste show, em que é acompanhado pelo DJ Marcos Castro, ele repassa toda sua carreira. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (10), 19h; dom. (11), 18h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Chico Buarque

O artista faz o show Caravanas, baseada no disco que lançou em 2017. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 5ª e 6ª, 22h; sáb., 21h30; dom., 18h30. Temporada até dom. (11); 22/3 a 1/4 e 12/4 a 22/4. R$ 200/R$ 490 (esgotado nesta semana). Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Curumin

O cantor, compositor e multi-instrumentista apresenta as músicas do álbum Boca (2017), que foi eleito pelo júri da APCA o melhor do ano passado. Uma das músicas é Boca de Groselha. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (10), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Duofel

Luiz Bueno e Fernando Melo formam o duo de violões, que completa 40 anos de carreira com shows repletos de participações especiais. Hermeto Pascoal, Benjamim Taubkin, Carlos Malta, Dani Black e Robertinho Silva são os convidados de sábado (10). No domingo (11), estarão no palco Hermeto, Arismar do Espírito Santo, Simone Sou e Raul Misturada. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Sáb. (10), 21h; dom. (11), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Ira!

Edgard Scandurra e Nasi apresentam o projeto Ira! Folk. Em formato acústico, eles apresentam novas versões para clássicos da banda, como Tolices e Flores em Você. Tim Bernardes, vocalista do grupo O Terno, faz participação especial. Citibank Hall (3.875 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (10), 22h. R$ 80/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos.

Luiza Lian

Mesclando cinema e música, a cantora apresenta as músicas do álbum Oyá Tempo. Com sonoridade eletrônica, o trabalho foi concebido a partir de cânticos de umbanda. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (10), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Pepeu Gomes

Comemorando 50 anos de carreira, o cantor, compositor e guitarrista revisita hits de sua carreira. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (10), 21h; dom. (11), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Toninho Horta

Gravado por Milton Nascimento e Nana Caymmi, o guitarrista relembra músicas como Beijo Partido. Lena Horta (flauta) o acompanha. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sáb. (10), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Domingo (11)

Alice Caymmi

Black Alien

Chico Buarque

Duofel

Nelson Ayres e Ricardo Herz

O pianista e o violinista lançam o álbum Duo (2017), com 11 faixas. Além de repertório autoral, os músicos regravaram Maracangalha, clássico de Dorival Caymmi. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (11), 19h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pepeu Gomes

Targino Gondim

Autor de Esperando na Janela, sucesso de Gilberto Gil, ele faz show com participação de Zeca Baleiro. Bar Brahma Centro. Salão Principal (220 lug.). Av. São João, 677, Centro, 2039-1250. Dom. (11), 20h. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

3ª (13)

Camille Bertault

Acompanhada por Daniel Grajew (piano), Carlinhos Noronha (baixo) e Cuca Teixeira (bateria), a cantora francesa de jazz apresenta o show do recém-lançado disco Pas de Géant. O título é uma alusão a Giant Steps, disco de John Coltrane. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (13), 21h30 (abertura, 20h). R$ 75/R$ 95. Cc.: todos. Cd: todos.

Frejat

Em show de voz e violão, o ex-integrante do Barão Vermelho passeia pelos sucessos de sua carreira. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (13), 21h. R$ 160/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Michael Bolton

Ganhador do Grammy, o cantor americano tem em sua carreira sucessos marcantes, entre eles Whan a Man Loves a Woman. No ano passado, ele lançou o álbum Songs of Cinema, com temas de filmes célebres. Espaço das Américas (3.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 3ª (13), 22h. R$ 200/R$ 480. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (14)

Baleia

Conquistando espaço na cena independente, a banda carioca apresenta show com músicas de seus dois discos, Quebra Azul (2013) e Atlas (2016). Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (14), 18h e 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Otto

Ottomatopeia (2017) é o álbum mais recente do pernambucano. Além das composições próprias, ele interpreta Meu Dengo, composta por Roberta Miranda. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (14) e 5ª (15), 21h30. R$ 53. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

5ª (15)

Aláfia

Incorporando elementos africanos e sons eletrônicos, o grupo apresenta as músicas do álbum SP Não É Sopa - Na Beirada Esquenta (2017). As canções falam sobre o cotidiano de São Paulo e da periferia. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 5ª (15) e 16/3, 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Otto

Especial

Domingo na ZL

O grupo de pagode Fundo de Quintal abre o projeto da Fiesp e do Sesi-SP com o show Só Felicidade. Avenida Professor Engenheiro Ardevan Machado, s/nº, metrô Corinthians-Itaquera. Dom. (11), 16h. Grátis.

Mostra SÊLA

Evento do coletivo Sêla, que afirma a presença feminina na música. Participam Bárbara Eugênia, Bia Ferreira, Danna Lisboa, Soledad, Sistah Chilli, Thata Alves, Luiza Brina, Maria Beraldo, Loreta Colucci, Sara Não Tem Nome, Laura Diaz e Dessa Brandão. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Dom. (11), 20h30 (abertura, 19h). R$ 40/R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

A Paixão Segundo Catulo

Lançamento do álbum de mesmo nome, idealizado pelo músico e pesquisador Mário Sève, que homenageia Catulo da Paixão Cearense. O compositor é autor de Luar do Sertão. Os cantores Leila Pinheiro, Claudio Nucci, Alfredo Del-Penho e Mariana Baltar participam do show de sábado (10). Leila e Nucci também estão no elenco da apresentação que ocorre no domingo (11), ao lado de Lui Coimbra, Rodrigo Maranhão e Carol Saboya. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (10), 21h; dom. (11), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tributo Vander Lee DVD 20 anos

Chico César, Mauricio Tizumba e Paulinho Moska lançam o DVD Vander Lee 20 Anos, que o artista mineiro gravou um mês antes de morrer, em agosto de 2016. Músicas como Românticos, Esperando Aviões e Onde Deus Possa me Ouvir estão no repertório. A filha de Lee, Laura Catarina, é a convidada especial do show. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Hoje (9) e sáb. (10), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.