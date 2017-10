Novos episódios de 'Game of Thrones' custarão US$ 15 milhões cada

A oitava e última temporada de Game of Thrones começa a ser gravada neste mês, e a HBO vai contar com diretores de episódios épicos para os capítulos finais: Miguel Sapochnik, que dirigiu Battle of the Bastards, e David Nutter, de The Rains of Castamere.

Mas além dos nomes de peso, a produção conta com um orçamento ainda maior. Cada um dos seis episódios finais custará, pelo menos, US$ 15 milhões (mais de R$ 47 milhões), segundo informou a revista norte-americana Variety.

Ou seja, o canal vai gastar cerca de US$ 90 milhões (mais de R$ 285 milhões) com a última temporada. No mínimo. O valor pode ser maior dependendo das necessidades de regravação e trabalhos adicionais.

Embora a temporada seja a mais curta, espera-se que cada episódio seja, praticamente, um longa-metragem. O último episódio da sétima temporada durou 80 minutos e pode ser que os próximos tenha duração maior.

O orçamento de US$ 15 milhões para cada episódio é muito acima das grandes produções recentes de TV, como The Crown e The Get Down, da Netflix, em que cada episódio custou em torno de US$ 10 milhões (quase R$ 32 milhões).

