Novo prédio da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras será inaugurado em 25 de agosto

A nova sede da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) será inaugurada em Campo Grande no próximo dia 25 de agosto. O prédio está instalado na Rua 14 de Julho, 4.715, no bairro São Francisco. Nesta quinta-feira (3.8), o governador Reinaldo Azambuja e o secretário estadual de Cultura e Cidadania Athayde Nery conheceram as instalações da ASL – auditório para 240 pessoas, biblioteca com capacidade para armazenamento de quatro mil exemplares de livros e salas para equipes técnicas e administrativas. Cerca de R$ 2 milhões de recursos estaduais foram utilizados na construção da nova sede da ASL. A visita contou com a presença do presidente da Academia, Reginaldo Alves de Araújo, e da acadêmica Marisa Serrano.

