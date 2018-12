Novo Popeye, que come espinafre orgânico e usa apito, divide opiniões

Como um "velho lobo do mar", Popeye ficou conhecido pela extrema força que conquistava após consumir espinafre para defender os mais fracos, sobretudo contra o adversário Brutus.

O desenho animado, criado em 1933, foi repaginado e, agora, no século 21, apresenta algumas mudanças. No lugar do cachimbo tradicional, um apito. O personagem também inseriu na alimentação o espinafre orgânico.

As alterações estão dividindo opiniões dos internautas, principalmente daqueles que criticam o 'politicamente correto'. "Acho correto. É uma releitura pra nova geração", escreveu um fã do desenho.

Outras pessoas criticaram as mudanças. "Se existe uma série que não precisa de reboot é o Popeye", comentou um internauta.

Assista ao vídeo:

