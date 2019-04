Novo livro de J.K. Rowling sob pseudônimo será lançado em maio

Branco Letal, novo livro de Robert Galbraith - pseudônimo da britânica J.K. Rowling chegará ao Brasil no dia 11 de maio. A informação é da editora Rocco, responsável pela publicação do título no país. O romance é o quarto livro da série de detetive Cormoran Strike.

Na história, Billy é um jovem problemático que acredita ter testemunhado um crime quando criança. Angustiado, busca ajuda de Cormoran Strike, mas não consegue se lembrar de detalhes fundamentais para a investigação.

O livro já está disponível para pré-venda nas principais livrarias do país, com preço sugerido de R$ 69,90. Autora consagrada pela saga Harry Potter, J.K. Rowling escreve sob o pseudônimo de Robert Galbraith desde 2013, quando lançou o título O Chamado do Cuco.