Novo filme do Netflix com Brad Pitt ganha primeiro trailer

Um filme novo do Netflix vem aí, com elenco estelar (Brad Pitt, Tilda Swinton, Sir Ben Kingsley, Topher Grace e vários outros) e agora já tem o primeiro teaser.

Segundo o serviço de streaming, War Machine funciona como um comentário sobre as guerras contemporâneas, alternando aspectos mais sombrios e paródia besteirol.

O roteirista e diretor David Michôd (Animal Kingdom) retrata a ascensão e queda de um general americano, interpretado por Brad Pitt. Ele faz o papel de uma das figuras de guerra mais polarizantes de uma geração: o bem-sucedido e carismático general quatro-estrelas Stanley McChrystal, cuja trajetória no comando das forças da ONU no Afeganistão foi abatida pelas revelações de um jornalista.

O filme é baseado no livro The Operators: The Wild & Terrifying Inside Story of Americas War in Afghanistan, do jornalista Michael Hastings (1980-2013).

O filme estará disponível no Netflix em 26 de maio de 2017.

Veja Também

Comentários