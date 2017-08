O Grupo Corpo fará duas apresentações extras em São Paulo. Devido à alta procura pelos ingressos, foram abertos dois shows nos dias 15 e 16 de agosto, terça e quarta-feira, no Teatro Alfa, às 21h.

Os preços variam de R$ 50 a R$ 160 e podem ser adquiridos no site do Ingresso Rápido. "Gira" é fruto da parceria da companhia mineira de dança com a banda paulistana Metá Meta. O espetáculo é inspirado nos ritos da umbanda.

