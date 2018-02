Novo espetáculo do Ballet Stagium e outras dicas de dança para a semana

A cidade de São Paulo contará com alguns eventos interessantes de dança nos próximos dias. Entre os destaques, está o Ballet Stagium, que apresenta Fon Fon!, novo trabalho idealizado por Décio Otero.

A coreografia, inspirada na obra de Chiquinha Gonzaga, homenageia a produção cultural brasileira do início do século 20.

Além do Ballet Stagium, a capital contará com eventos de dança do projeto Cartografia do Possível e do Kiev Ballet, companhia ligada à Ópera Nacional da Ucrânia.

Confira abaixo os detalhes de cada evento:

Ballet Stagium

60 min. Livre. Sesc Santana. Teatro (330 lugares). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (17), 21h; dom. (18), 18h. R$ 6/R$ 20.

Cartografia do Possível

O projeto recebe dois trabalhos ligados ao fluxo de movimentos do corpo. 6ª (16), às 19h, o Cahlo Núcleo de Dança encena 'A Leveza de um Homem Só', coreografia dirigida por Kátia Rosato (20 min.; livre). E, no sábado (17), às 19h, Pedro Galiza apresenta 'Acidentes' (60 min.; livre). Centro de Referência da Dança (70 lug.). Baixos do Viaduto do Chá, s/nº, metrô Anhangabaú, 3214-3249. Grátis.

Corredeira

Kanzelumuka, integrante do grupo Nave Gris, apresenta coreografia ligada às culturas negras de origem banto. O trabalho integra o projeto Fricções, promovido pelo Sesc Ipiranga, com espetáculos de dança que dialogam com outras linguagens, como o teatro, o circo e o cinema. 30 min. 12 anos. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 4ª (21), 21h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Kiev Ballet

Solistas da companhia ligada à Ópera Nacional da Ucrânia apresentam Grande Gala, espetáculo que contempla trechos de obras como Dom Quixote, O Quebra-nozes e O Lago dos Cisnes. Tatiana Golyakova, Stanislav Olshanskyi, Anastasiia Shevchenko são alguns dos bailarinos.

120 min. Livre. Teatro Bradesco (1.439 lug.). R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 4ª (21), 21h. R$ 120/R$ 400.