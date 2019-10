Novo espaço de leitura é inaugurado na PGE

O projeto “Troca Livros” tem novidades e está disponível para servidores e colaboradores da instituição.

Campo Grande (MS) – “O livro traz a vantagem de a gente poder estar só e ao mesmo tempo acompanhado” afirmou Mario Quintana, em seu poema Dupla Delícia.

Já pensou estar acompanhado por ele, Agatha Christie, Danielle Steel, Guimarães Rosa e tantos outros que gentilmente dividiram seus talentos e histórias em centenas de páginas de papel em branco e as transformaram em best seller ou ícones da literatura nacional e mundial?

Pensando nisso, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) disponibiliza o espaço “Troca Livros”, no qual qualquer servidor ou colaborador pode desfrutar da “presença” de vários autores renomados ou mesmo daqueles pouco conhecidos, mas nem por isso, menos talentosos.

Como funciona?

De acordo com Carlos Drummond de Andrade, “a leitura é uma fonte inesgotável de prazer mas por incrível que pareça, a quase totalidade, não sente esta sede”. Para tentar mudar esta citação o espaço “Troca Livros” disponibiliza diversos gêneros: romance, literatura regional, religião, poesia, autoajuda, ficção e diversos outros.

A ideia do espaço, que já existe há alguns anos, é fomentar a leitura e possibilitar a troca de conhecimento entre as pessoas. Basta apenas escolher um livro e ler, podendo levar para casa ou para faculdade, ou também fazer a leitura no intervalo do almoço para o tempo passar mais rápido. Ao final da obra, a pessoa devolve o livro e escolhe outro.

Fabíola Marquetti e servidores durante inauguração do espaço “Troca Livros”.

Conforme Maria Quintana, “livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas”. Assim, a contribuição da PGE é oferecer novos horizontes e conhecimentos para aqueles que estão acessíveis à mudança porquê de acordo com René Descartes, “a leitura de todos os bons livros é uma conversação com as mais honestas pessoas dos séculos passados”.

O espaço foi inaugurado na manhã de sexta-feira (4.10) com a presença dos servidores e procuradores da instituição. A procuradora-Geral do Estado, Fabíola Marquetti Sanches Rahim afirmou que o objetivo é incentivar ainda mais a leitura e manter o local acolhedor e confortável.

“Queremos que este cantinho da instituição seja um espaço ‘vivo’, esporadicamente teremos substituição dos livros para que as pessoas tenham novidades. Essa repaginada do espaço “Troca Livros” não deixa de ser reflexo da campanha Quem Somos?, onde houve adesão de 97% dos integrantes da PGE e tivemos a grata surpresa de descobrir que 44% das pessoas – que participaram – em suas horas de lazer gostam de estudar e 43% de ler”.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Edemir Rodrigues