Novo disco dos Rolling Stones recupera gravações dos anos 1960

Os Rolling Stones anunciaram nesta sexta-feira, 6, um novo disco: On Air será um álbum com gravações da BBC nos anos 1960, "que oferecem um insight único para os dias formativos da banda". O disco sai no dia 1.º de dezembro.

Segundo a nota divulgada nas redes sociais da banda, cada faixa foi restaurada "de maneira revolucionária", usando uma técnica chamada Audio Source Separation.

"Esses são os Stones de quando tudo começou, tocando as músicas que eles amavam tanto - blues, R&B e mesmo country", diz o comunicado.

O álbum já está disponível para pré-venda em vários formatos, incluindo uma edição limitada de luxo com vinil amarelo, CD e digital.

Em julho deste ano, Keith Richards chegou a falar que os Stones estão planejando um novo álbum de músicas inéditas. "Preparando algumas novidades e pensando em quais são os próximos passos", disse ele em seu canal no YouTube.

Blues & Lonesome é o disco mais recente dos Stones, lançado em 2016, com versões atualizadas e inéditas de blues clássicos.

A lista de faixas do disco On Air é o seguinte:

Come On - Saturday Club, 26 Outubro 1963

(I Cant Get No) Satisfaction - Saturday Club, 18 Setembro 1965

Roll Over Beethoven - Saturday Club, 26 Outubro 1963

The Spider And The Fly - Yeah Yeah, 30 Agosto 1965

Cops And Robbers - Blues in Rhythm, 9 Maio 1964

Its All Over Now - The Joe Loss Pop Show, 17 Julho 1964

Route 66 - Blues in Rhythm, 9 Maio 1964

Memphis, Tennessee - Saturday Club, 26 Outubro 1963

Down The Road Apiece - Top Gear, 6 Março 1965

The Last Time - Top Gear, 6 Março 1965

Cry To Me - Saturday Club, 18 Setembro 1965

Mercy, Mercy - Yeah Yeah, 30 Agosto 1965

Oh! Baby (We Got A Good Thing Goin) - Saturday Club, 18 Setembro 1965

Around And Around - Top Gear, 23 Julho 1964

Hi Heel Sneakers - Saturday Club, Abril 1964

Fannie Mae - Saturday Club, 18 Setembro 1965

You Better Move On - Blues in Rhythm, 9 Maio 1964

Mona - Blues In Rhythm, 9 Maio 1964

Na versão Deluxe, com faixas bônus, estão também:

I Wanna Be Your Man - Saturday Club, 8 Fevereiro 1964

Carol - Saturday Club, 18 Abril 1964

Im moving On - The Joe Loss Pop Show , 10 Abril 1964

If You Need Me - The Joe Loss Pop Show, 17 Julho 1964

Walking The Dog - Saturday Club, 8 Fevereiro 1964

Confessin The Blues - The Joe Loss Pop Show, 17 Julho 1964

Everybody Needs Somebody To Love - Top Gear, 6 Março 1965

Little By Little - The Joe Loss Pop Show, 10 Abril 1964

Aint That Loving You Baby - Rhythm And Blues, 31 Outubro 1964

Beautiful Delilah - Saturday Club, 18 Abril 1964

Crackin Up - Top Gear, 23 Julho 1964

I Cant Be Satisfied - Top Gear, 23 Julho 1964

I Just Want to Make Love To You - Saturday Club, 18 Abril 1964

2120 South Michigan Avenue - Rhythm and Blues, 31 Outubro 1964

