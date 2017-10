Novo 'Cinquenta Tons de Cinza' chega às livrarias em novembro

Iniciada em 2012 e sucesso mundial, a série Cinquenta Tons de Cinza, de E L James, vai ganhar um novo volume. Darker, narrado mais uma vez (a primeira foi em 2015) sob a perspectiva de Christian Grey, chega às livrarias em inglês no dia 28 de novembro.

No livro, ele tenta ganhar mais uma chance com Ana Steele. "A cabeça de Christian é um lugar assustador para se estar e escrever Darker me deu informações sobre seu caráter e suas motivações. Espero que os leitores também achem essas ideias interessantes", disse a autora em entrevista.

O novo filme baseado na série erótica, que fez mais sucesso em livro do que no cinema, estreia em fevereiro.

E L James é publicada no Brasil pela Intrínseca.

Veja Também

Comentários