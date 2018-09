Novo álbum de Prince traz cantor ao piano

Os fãs de Prince que esperam escutar sua habitual guitarra cheia de efeitos podem se surpreender com um dos primeiros álbuns oficiais lançados desde a sua morte, há mais de dois anos, no qual ele aparece tocando piano e num ritmo de jazz. Piano & A Microphone 1983 traz Prince simplesmente improvisando em frente a um piano, cantando Purple Rain e outras canções numa gravação única feita num estúdio em sua casa, há 35 anos. A Warner Bros. Records vai lançá-la em formatos de CD, vinil e digital nesta sexta-feira, 21.

Em uma fita cassete, a gravação de 35 minutos volta ao ponto de partida da música de Prince, segundo Try Carter, assessor do patrimônio do artista. Prince estava no meio da turnê Piano & A Microphone quando, aos 57 anos, morreu de uma overdose acidental de fentanil em sua casa-estúdio Paisley Park, no Estado norte-americano de Minnesota, em 21 de abril de 2016, uma semana depois de fazer um show em Atlanta.

"Foi alucinante ouvir essa interpretação crua e simples", lembrou Carter. "Senti que o passo correto a se seguir era permitir que o mundo ouvisse essa versão." Ele a qualifica como uma "sessão de improviso", voltada aos amantes de música, e não a fanáticos.

Exceto por alguns trechos, a gravação soa limpa e é apresentada do começo ao fim como Prince a gravou em sua casa em Chanhassen, Minnesota, que hoje está demolida, anos antes de seu bem-sucedido filme e trilha sonora de 1984, Purple Rain.

Prince apresenta 17 Days, lado B do sucesso When Doves Cry, uma rápida Purple Rain, que se tornaria seu clássico da guitarra; A Case of You, de Joni Mitchell, International Lover de seu disco de 1982, 1999 e Strange Relationship, que não lançou oficialmente até seu álbum de 1987, Sign 'O' The Times. Ele improvisa riffs e recorre ao piano enquanto canta com sua voz forte e clara.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.