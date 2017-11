Novo álbum de Justin Timberlake já está quase finalizado

Depois de quase 5 anos sem um disco de inéditas, o cantor e compositor Justin Timberlake vai, enfim, lançar seu novo álbum de estúdio em 2018. Em entrevista à Rolling Stone, o produtor Timbaland deu pistas sobre o trabalho de Timberlake. "A música que acabamos de fazer o colocará em outro patamar", afirmou. Timbaland é um dos produtores mais badalados da indústria musical.

Justin Timberlake fará o show no intervalo do próximo Super Bowl, no dia 4 de fevereiro de 2018. Além disso, ele se apresentou recentemente no Brasil, na última edição do Rock in Rio.

Justin Timberlake pode estar demorando com seu álbum por estar ocupado com sua outra carreira, a cinematográfica. Ao lado de Kate Winslet, Jim Belushi e Juno Temple, o ator e cantor estará no novo filme de Woody Allen. Wonder Wheel deve chegar às telonas no começo de dezembro.