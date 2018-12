Nova temporada de 'Sonhos de Abu' estreia nesta sexta no Canal Brasil

Estreia nesta sexta-feira, 21, às 21h, no Canal Brasil, a segunda temporada de 'Sonhos de Abu', com o multifacetado André Abujamra. A série, um falso reality show, acompanha os problemas enfrentados por André após a morte do pai, Antônio Abujamra.

Nesta nova fase, o personagem agora precisa lidar com problemas que envolvem um testamento surpreendente, uma revelação familiar, o fechamento de sua agência e a crise financeira.

Sonhando em desenho animado, encontra sinais para superar as adversidades. A direção é do próprio André Abujamra em pareceria com Rafael Terpins.

