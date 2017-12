Nova mostra de Tunga no Masp e outras exposições para ver em São Paulo

Com cerca de cem itens, Tunga: o Corpo em Obras é a última exposição do programa de 2017 do Masp, dedicado ao tema da sexualidade. No conjunto exposto, esse recorte erótico é sugerido de forma mais sutil - a partir dos vínculos e das relações que o artista cria, nas obras, entre formas, materiais e linguagens.

Com curadoria de Isabella Rjeille e Tomás Toledo, a mostra - organizada de forma não cronológica - traz criações emblemáticas de Tunga, como a escultura 'Vê-nus', de 1976, em que a borracha e a corrente de ferro dialogam com a sombra por elas gerada. Da produção mais recente, tem a série de esculturas 'Morfológicas', de 2014, que representam corpos fragmentados. A mostra exibe também desenhos inéditos do artista.

ONDE: Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. QUANDO: Inauguração: 6ª (15). 10h/18h (5ª, 10h/20h; fecha 2ª). Até 11/3/2018. QUANTO: Grátis.

OUTRAS INAUGURAÇÕES

Fuga

Uma parceria entre a Verve Galeria e a Galeria Mezanino, a mostra propõe três diálogos entre seis artistas: Luisa Malzoni e Emídio Contente; Vladimila Veiga e Leo Sombra; e Luciano Zanette e Sergio Niculitcheff. Verve Galeria. R. Lisboa, 285, Jd. Paulista, 2737-1249. Inauguração: 6ª (15). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 20/1/2018.

Arquipélago

Última exposição do programa Nova Fotografia 2017, promovido pelo MIS, 'Arquipélago', de Zico Farina, é composta por 13 imagens em torno do tema do isolamento. Em preto e branco, as composições remetem à ideia de diversas ilhas. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Inauguração: 5ª (21). 10h/ 21h (dom. e fer., 9h/19h; fecha 2ª). Grátis. Até 4/2/2018.

ÚLTIMA CHANCE

35º Panorama da Arte Brasileira

Esta edição do evento do MAM parte do texto 'Esquema Geral da Nova Objetividade', de Hélio Oiticica. São exibidas obras de nomes como Dora Longo Bahia, Barbara Wagner e José Rufino. No sábado (16), às 16h30, o museu terá show de nomes como Bem Gil e Domenico Lancellotti, que celebram os 50 anos da Tropicália. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5085-1300. 10h/17h30 (fecha 2ª). R$ 6. Até dom. (17).

Francisco Brennand - Mestre dos Sonhos

A mostra percorre a produção do pernambucano, conhecido por sua ligação com a arte sincrética. Com curadoria de Rose Lima, são expostas cerâmicas, pinturas e desenhos sobre temas como mitologia e sexualidade. A ambientação da exposição propõe imersão na Oficina Cerâmica Francisco Brennand, no Recife. Caixa Cultural. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 9h/ 19h. Grátis. Até dom. (17).

Galeria e Anexo Millan

Com curadoria de João Bandeira, 'Décio Pignatari - Na Arte Interessa o Que Não' leva ao primeiro espaço 30 itens produzidos entre os anos 1950 e 2000 pelo poeta (1927-2012), como manuscritos originais, cartas, fotografias e materiais sonoros. Já 'Pisa na Paúra' leva ao Anexo a produção mais recente de Lenora de Barros, com vídeo, instalação, lambe-lambe e cerâmica. R. Fradique Coutinho, 1.360 e 1.416, V. Madalena, 3031-6007. 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom.). Grátis. Até 4ª (20).

BOAS MOSTRAS EM CARTAZ

A 'Arte Degenerada' de Lasar Segall

A mostra relembra a perseguição nazista à arte moderna e o impacto das ideias do regime no Brasil, com obras de Segall confiscadas na Alemanha e arquivos sobre manifestações antifascistas daqui. Museu Lasar Segall. R. Berta, 111, V. Mariana, 2159-0400. 11h/19h (fecha 3ª). Grátis. Até 30/4/2018.

Julio Le Parc: da Forma à Ação

O Instituto Tomie Ohtake recebe retrospectiva do argentino, conhecido como um dos pioneiros da arte cinética. Com curadoria de Estrellita B. Brodsky, a mostra exibe mais de cem trabalhos do artista. Av. Brig. Faria Lima, 201, Pinheiros, 2245-1900. 11h/20h (fecha 2ª). Grátis. Até 25/2/2018.

Robert Frank

Duas mostras destacam a obra do fotógrafo americano. Uma delas traz a série 'Os Americanos', com 83 fotografias de uma viagem pelos Estados Unidos. Com curadoria de Gerhard Steidl, 'Os Livros e os Filmes' reúne ampliações de 24 livros de Frank. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. 10h/20h (5ª, 10h 22h; fecha 2ª). Grátis. Até 30/12.