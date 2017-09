Notas do Rock in Rio

Medina

"Não sei dizer se é 'Rock in Rio mais gay'", disse Roberta Medina ao jornal "O Estado de S. Paulo", comentando a afirmação de Johnny Hooker. "O assunto está quente. Tem um movimento acontecendo, e o Rock in Rio materializa isso. É o retrato do mundo possível, de respeito"

Anitta

Roberta disse que está sendo debatida a participação de Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018. Os fãs reclamaram de sua ausência no Rio. "Para substituir, teria que ter um show montado para aquele palco. A gente nunca cogitaria alguém de fora, nem se fosse Madonna. Show ruim no Palco Mundo é destruidor"

São Paulo Trip

Começa nesta quinta, 21, o São Paulo Trip, festival que traz para a capital paulista algumas das principais atrações do Rock in Rio. The Who, que se apresenta no Palco Mundo no sáb., 23, é o grande nome do primeiro dia do evento e a única banda do festival carioca que faz show antes em SP

Som

O vazamento de som da Rock Street, que atrapalhou shows mais intimistas, já foi detectado, mas deve permanecer nos próximos dias. Não há como mudar o sistema para esta edição, segundo o festival

Tempo

O tempo de saída da Cidade do Rock ao fim do Palco Mundo deve superar 2 horas, com a decisão da organização de diminuir o ritmo de escoamento. A medida será tomada para se conter a multidão na passarela e na rampa de saída

Disputa

O dia mais disputado por quem ainda não tem ingresso é o sábado, por conta do The Who. Em grupos de revenda, há gente pedindo até R$ 800

