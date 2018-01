'Nosso tom de pele não é uma tendência', diz Tyra Banks

Apontando para um dos maiores problemas da indústria, a ex-modelo afirmou que apesar de existirem pessoas tentando mudar o cenário, elas não recebem os devidos créditos e ainda existem aqueles que preferem usar a influência para manter as coisas como são - Foto: Jornal O Estado de São Paulo

Em uma conversa durante o evento AOL Build Series, Tyra Banks contou sobre o que pensa do atual momento da moda, em que a palavra diversidade está em alta. Apontando para um dos maiores problemas da indústria, a ex-modelo afirmou que apesar de existirem pessoas tentando mudar o cenário, elas não recebem os devidos créditos e ainda existem aqueles que preferem usar a influência para manter as coisas como são.

Para Tyra, por anos, a indústria ditou quais "looks étnicos" em "alta" - e isso impede que modelos fora do padrão estético sigam relevantes por muito tempo.

"Para mim, raça não é uma tendência. Minha pele não é tendência e nem a sua", explicou a apresentadora de 'American's Next Top Model'. "A tendência deveria ser o que nós usamos em nosso corpo, não o corpo em si", disse.

"Esta é uma parte da moda que eu não gosto, porque primeiro dizem que garotas negras com cabelos curtos estão em alta, por dois anos. E agora, cadê essa menina? Ela não sabe como vai pagar as suas contas, porque não é mais contratada. Isso me machuca", desabafou Tyra.