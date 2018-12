Nos EUA, mulheres preparam 'baile' para homem com sobrepeso caçoado no metrô

A gordofobia é o preconceito ou intolerância contra pessoas gordas. E Sean O'Brien foi vítima dessa situação no transporte público dos Estados Unidos. A foto dele no momento em que dançava no vagão foi registrada por um anônimo - assim como a frustração do rapaz ao receber risos e olhares de desprezo. A imagem viralizou nas redes sociais.

No início, um grupo de mulheres na Califórnia se sensibilizou com a causa e começou um movimento para localizar o homem. "Moço dançante, não sabemos muito sobre você, mas uma foto na internet sugeriu que você queria dançar e alguém te fez sentir que não deveria. Queríamos ver você dançar livremente e, se você nos receber, adoraríamos dançar junto", diz o texto no Facebook.

O grupo de 1.727 mulheres foi além: "Estamos preparando uma festa para você, se quiser nos receber. Nos daria a honra desta dança?". O movimento ganhou tal força que personalidades do mundo da música se engajaram, como o cantor Pharrell Williams. "Oi, Cassandra (organizadora do evento), me mantenha atualizado sobre a festa! 'Dancing Man Found', nunca tenha vergonha de si mesmo!", escreveu o músico.

O DJ Moby também se manifestou no perfil oficial dele no Twitter. "Ofereço meus serviços como DJ de graça para o #dancingman. Ninguém deveria sentir vergonha por dançar", enfatizou.

Depois de tanta mobilização nas redes sociais, finalmente o homem foi localizado. "Como solicitado!", escreveu Sean O'Brien em uma folha de papel. Ele tirou uma fotografia e a publicou no Facebook.

A sequência de imagens publicadas nas redes sociais mostra O'Brien dançando na festa preparada para ele, inclusive com Cassandra, que a idealizou.