Nos EUA, carro roubado colide contra portões da casa de Taylor Swift

Um carro roubado colidiu com os portões da casa de Taylor Swift, em Rhode Island (EUA), na manhã de terça-feira, 2, após uma perseguição policial. A cantora, que recentemente relatou problemas com perseguição, não estava em casa e não ficou claro se os ocupantes do veículo sabiam quem era o dono da residência.

A perseguição começou por volta de 1h quando um policial que estava em patrulha notou que o carro não tinha placas. O carro não conseguiu fazer uma curva perto da casa de Taylor, atingiu a parede externa da casa dela e depois ricocheteou no portão da entrada principal, segundo relatórios da polícia.

Três dos ocupantes do carro, o motorista de 19 anos, um jovem de 18 anos e outro de 16 anos, foram levados para o hospital com ferimentos leves. Um quarto ocupante, de 18 anos, fugiu a pé, mas foi rastreado logo após as 4h. Após o acidente, a polícia informou que o carro era roubado.

O motorista, Shykeim Edwin Lewis, enfrenta várias acusações, incluindo dirigir de forma imprudente e receber bens roubados. Ele foi detido sob uma multa de US$ 10 mil após uma audiência na terça-feira. Os outros três ocupantes do carro não foram acusados, mas a polícia diz que a investigação continua.