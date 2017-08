Nos 75 anos de Caetano Veloso, especial resgata entrevista de 1981 do cantor

O cantor Caetano Veloso chega aos 75 anos nesta segunda-feira (7), no mesmo ano em que o lançamento de seu primeiro disco completa cinco décadas. Ao longo de sua carreira, o músico gravou 30 discos de estúdio, o último deles Abraçaço, lançado em 2012. Caetano também dirigiu o filme Cinema Falado (1986) e é autor do livro Verdade Tropical (1997).

Nascido em Santo Amaro da Purificação (BA), Caetano Veloso começou sua trajetória musical compondo trilhas para peças de teatro. O primeiro disco, Domingo, foi gravado em julho de 1967, em parceria com Gal Costa, com forte influência da Bossa Nova.

Para celebrar o aniversário do cantor e compositor, a Agência Brasil resgatou o áudio de uma entrevista concedida à Rádio Nacional do Rio de Janeiro em meados de 1981, ano em que ele gravou o álbum Outras Palavras, que viria a ser o primeiro disco de ouro de sua carreira. Clique aqui para acessar.

Na entrevista, Caetano fala sobre sua relação com a música e o processo de criação. “O fato é que quando eu toco violão eu me sinto melhor e se eu não toco me sinto muito mal, tenho vontade de tocar e cantar e é terapêutico mesmo, é bom pra mim me sinto bem, me melhora de qualquer coisa”.

O músico também recorda momentos importantes para sua formação musical, como a temporada que passou no Rio de Janeiro em 1956, aos 13 anos de idade, e ia semanalmente aos estúdios da Rádio Nacional para assistir a apresentações musicais.

