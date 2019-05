Nos 50 anos da TV Cultura, 'Provocações' reestreia com Marcelo Tas

Durante 15 anos, o ator e diretor Antônio Abujamra foi a cara - e a alma - do programa Provocações, na TV Cultura. Concedendo um tom dramático a seu papel de entrevistador, Abu, como era carinhosamente chamado, tirava seus convidados da zona de conforto com perguntas instigantes, inesperadas. Após sua morte, em 2015, Provocações, órfão de seu célebre provocador, saiu do ar. Não se sabia o destino do programa até Marcelo Tas anunciar oficialmente em seu Twitter, em março, que havia aceitado "a missão de atualizar o Provocações, o anti-talk-show criado pelo mestre Antônio Abujamra". Nessa nova versão do programa, que estreia na próxima terça, 14, às 22h30, a atração passa a se chamar #Provocações. A essência é a mesma do original, garante Tas, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo. Preservam-se a iluminação, o enquadramento de câmera, o estilo de perguntas.

"A novidade é que serei eu quem fará o programa e isso, claro, muda muito, porque o Provocações é muito centrado na figura de quem está lá. Então, evidentemente que ele vai ter novas nuances, mas o DNA é o do programa. Vamos seguir a trilha e, quando você segue uma trilha, você estará sempre entrando num terreno desconhecido, e aí o improvável vai acontecer", diz Tas. Outra nova característica da atração é a participação do telespectador usando a hashtag provoca. É por meio dela que será possível enviar perguntas para os entrevistados do programa. Foi assim também, pelas redes sociais, que o público escolheu o primeiro entrevistado do #Provocações: o político Ciro Gomes.

Marcelo Tas já gravou entrevista também o humorista e apresentador Danilo Gentili, com quem trabalhou no CQC, e, segundo antecipa Tas, a apresentadora Maisa Silva, do SBT, confirmou sua participação no programa.

A volta da atração faz parte da programação comemorativa de 50 anos da TV Cultura, com 20 estreias e mais de 800 horas de novos conteúdos. Além de investir em produções próprias, como o já citado #Provocações, Cultura, O Musical, Escala Musical e Vitrine Brasil, a emissora destaca outras atrações, como a série de documentários Ciência de Tudo com Stephen Hawking e a produção Genius: A Vida de Einstein, protagonizada por Geoffrey Rush, ambas da National Geographic; a série Valentins, do Gloob, que acompanha as aventuras da família Valentim, a faixa Sala de Cinema, parceria da Cultura com a Spcine, com 36 longas de ficção e documentários; entre outras.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.