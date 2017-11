Norte-americanos não gostaram do curta de 'Frozen'

A nova animação da Pixar, Viva - A Vida É Uma Festa, já estreou nos Estados Unidos e teve um primeiro final de semana de sucesso. Porém, a animação, que deve chegar aos cinemas brasileiros no dia 4 de janeiro de 2018, tem um detalhe que desagradou a um número grande de espectadores: o curta animado Olaf: Em Uma Nova Aventura Congelante de Frozen que passa antes do filme.

Como é tradição, os filmes produzidos pela Pixar sempre apresentam um curta de animação antes do filme principal, uma oportunidade para os animadores do estúdio inovarem.

No entanto, muitas pessoas que foram aos cinemas acompanhar Viva recorreram às suas redes sociais para criticar o curta animado. O principal motivo para as reclamações foi o tempo de duração de 21 minutos.

No México, onde a história de Viva é ambientada, o jornal Excelsior afirmou que a rede de cinemas Cinemex cancelou a exibição do curta. Havia até uma manifestação agendada contra a exibição do pequeno filme.

Frozen é a animação da Disney com maior bilheteria na história e sua continuação está prevista para o segundo semestre de 2019. Olaf: Em Uma Nova Aventura Congelante de Frozen funciona como uma continuação do primeiro filme e deve servir para manter a história das duas irmãs princesas na cabeça das crianças até o lançamento da sequência.