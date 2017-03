Normani Kordei, do Fifth Harmony, vai participar do 'Dancing with the Stars'

Depois de muita expectativa, o "Dancing With The Stars", inspiração norte-americana para o quadro "Dança dos Famosos" do "Domingão do Faustão", divulgou os novos participantes nesta quarta-feira, dia 1º de março.

A integrante do "Fifth Harmony" Normani Kordei é uma das confirmadas na nova equipe do programa dos EUA. Além dela, a ginasta americana Simone Biles - que fez muito sucesso em sua passagem pelo Brasil durante a Olimpíada de 2016 - também vai participar. Outros confirmados são a atriz Heather Morris, que fazia "Glee" e o comediante Chris Kattan.

