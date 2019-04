Nome de filho recém-nascido de Patrícia Abravanel é homenagem a Silvio Santos

Patrícia Abravanel deu à luz seu terceiro filho, fruto do seu casamento com o deputado federal Fábio Faria (PSD/RN), no domingo, 14, em São Paulo. O menino se chama Senor, em homenagem ao nome original do avô Silvio Santos.

"Meu filho amado, você chegou. Que o Senhor te abençoe e te guarde; que Ele te trate com bondade e misericórdia, que Deus olhe para você com amor e te dê paz todos os dias da sua vida", escreveu Patricia no Instagram.

A apresentadora do SBT explicou ainda o porquê de ter dado ao filho o nome pouco popular do avô. "Finalmente decidimos que seu nome seria uma homenagem ao seu avô Senor, um homem forte e corajoso, que sempre escolheu pelo bom caminho da vida", escreveu.

"Todos o conhecem como Silvio Santos, mas seu nome verdadeiro é Senor Abravanel. Foi o Senor que construiu uma família unida, cheia de alegria e de amor. Através do seu avô e da sua avó Íris, conhecemos a Deus, e isso faz toda a diferença em nossas vidas. Foi o Senor quem fez o Silvio Santos e tudo aquilo que leva o nome de Silvio Santos", completou.

Personalidades como Tatá Werneck, Marcos Mion, Ticiane Pinheiro, Sabrina Sato e Alexandre Pato - que namora Rebeca Abravanel, tia do bebê - parabenizaram Patrícia e Fábio.