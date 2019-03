Noite Cultural abre programação da 12ª Semana do Artesão nesta terça-feira

Será aberta oficialmente nesta terça-feira (19), às 19 horas, a 12ª Semana do Artesão. O evento que dá início a programação será a Noite Cultural, que ocorrerá na Museologia, na Esplanada Ferroviária, com homenagem ao artesão Elpídio de Freitas, show do Grupo Sampri, dança e sorteio de brindes.

A Semana do Artesão, promovida em parceria entre Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e Governo do Estado, através da Fundação de Cultura (FCMS), seguirá até o dia 24, com homenagens, exposições, feira, apresentações culturais e demais atividades agendadas para ocorrer na Casa do Artesão, Praça dos Imigrantes, Cidade do Natal e Assembleia Legislativa.

Depois da abertura, a 12ª Semana do Artesão terá continuidade nesta quarta-feira (20) com a Noite Honrosa na Assembleia Legislativa. Às 19 horas haverá solenidade de entrega da Medalha Conceição dos Bugres aos artesãos que se destacaram em 2018. Deputados farão a entrega da medalha aos artistas indicados pelas associações de artesãos com destaques na profissão.

No dia 21, quinta-feira, será o “Dia do Artesão na Casa”, exposição de artesanato dos homenageados pelas entidades do Setor Artesanal de MS, com apresentação musical e sorteio de brindes na Casa do Artesão, às 17 horas.

No dia 22, sexta-feira, será reinaugurado o Centro Referencial de Artesanato de Mato Grosso do Sul, às 19 horas, no Memorial da Cultura e da Cidadania. O Centro foi inaugurado em 21 de março de 2007, e expõe o acervo permanente do Artesanato de referência cultural do Estado. Esteve fechado deste novembro de 2017 e agora é reinaugurado com novas aquisições ao acervo e restauração das peças antigas.

Café com Arte

No dia 23, sábado, será realizado o Café com Arte, na Praça dos Imigrantes, às 10 horas, em homenagem aos artesãos, com feira de artesanato e apresentações culturais.

Encerrando a programação da Semana do Artesão, a Cidade do Natal receberá no dia 24, às 16 horas, a Feira de Artesanato Mãos que Criam com a participação de mais de 300 artesãos. Além de produtos artesanais, a feira terá gastronomia, show musical com a cantora Ana Cabral e grupo Fascínio, dança e poesia.

Como parte das homenagens aos artesãos, ainda serão realizadas duas oficinas gratuitas de artesanato: a de Estamparia Artesanal e a de Fibra e Madeira. As duas oficinas incluem orientações artísticas e de gestão, oferecidas, gratuitamente, por meio de parceria entre Sebrae/MS e FCMS.

Homenageado

O artesão Elpídio Alves de Freitas nasceu em 15 de novembro de 1942, em Campo Grande. Sua avó, Jacinta Alves Pereira, é parente dos fundadores da cidade. Trabalhou em fábrica de vassouras, academia de bilhar, padaria e como garçom no metrô em São Paulo, onde se interessou pelo artesanato. Recebeu um convite para participar de uma exposição da companhia, como representante dos funcionários. Produziu então sua primeira peça: uma carranca.

Voltou para Campo Grande em 1975 e recebeu o convite da Casa do Artesão para expor. Começou fazendo porta bíblias, casarios e placas de fazenda. Atualmente, trabalha com peças de cunho religioso: oratórios, Divino Espírito Santo e genuflexório.

Também produz peças de inspiração pantaneira, como ranchos, poços, porta-chaves. Começou a fazer suas famosas fazendinhas numa ocasião em que, tendo feito muitos presépios, sobraram muitas peças após as festas de fim de ano. Resolveu transformá-los em ranchos. Acrescentou fogões à lenha, poços, mesas e pilões. Telhados, que eram de capim, foram feitos de madeira.

A 12ª Semana do Artesão conta com o apoio das seguintes associações: Associação dos Produtores de Artesanato de MS (Proart/MS); União dos Artesãos de MS (UNEART/MS); Associação dos Artesãos da Praça dos Imigrantes (API/MS); Associação dos Artesãos de MS (Artems); Federação das Associações de Artesanato de MS (Fenart/MS), Sindicato dos Artesãos de Mato Grosso do Sul (Sinart) e Associação dos Microempreendedores Individuais (AMI/MS).