No Sesc Cultura, sábados de maio têm oficina de slime, cineminha e contação

Oficina de Arte Experiências com Slimes será no dia 18 - Divulgação

A programação infantil preparada pelo Sesc Cultura para o mês de maio reserva momentos de diversão e aprendizado com atividades gratuitas, incluindo oficina de slime, a brincadeira que virou “febre” entre o público infantil. As oficinas de arte se iniciam sempre às 15h30, voltadas para crianças acompanhadas do responsável. É preciso levar o material especificado, conforme o tema da oficina. Os ingressos são distribuídos 30 minutos antes do início.

No primeiro sábado de maio, 04, a oficina de desenho para crianças será ministrada pela artista plástica Ana Ruas, que está com exposição “Floresta Encantada”, aberta para visitações no Sesc Cultura, até o dia 06 de julho. Neste caso, a faixa etária para participar é de 5 a 10 anos, as demais oficinas são para crianças com idade entre 04 e 07 anos.

Assim como acontece no ateliê Ana Ruas, um espaço não formal, que funciona como lugar de trabalho da artista e laboratório pictórico, desconstruindo sistemas e combatendo estereótipos, a oficina no ateliê do Sesc, irá propor um diálogo entre o assunto Floresta e as próprias árvores existentes no entorno da unidade. Às 17h30 o Cine Clubinho exibe “Wickie e o tesouro dos deuses”.

No dia 11 de maio, o tema da oficina de arte será ”Autorretratos: selfie, pintura e abstração”. Para participar, é preciso levar 1 cartolina branca, 1 lápis 6B, tinta acrílica nas cores, vermelho, amarelo, azul, branco e preto, cola branca, tesoura sem ponta,1 pincel nº 6 e 12, paninho para limpeza. Também haverá contação, às 17h30, com Kely Guavira. “O Conto do espelho”, de Machado de Assis, promete colocar a criançada para refletir, com a história de um senhor que ao viajar encontra um espelho, mas se confunde achando que era o retrato de seu pai. Outra opção, neste mesmo horário, o Cine Clubinho, que exibe “Abril e o mundo extraordinário”.

No sábado seguinte, 18, tem Oficina de Arte Experiências com Slimes. O material necessário: 3 tubos de cola branca, água boricada, caixa de tinta guache, um recipiente tipo pote de sorvete, uma colher de sopa, um pouco de creme de barbear, glitter, creme dental branco, bolinhas de isopor. Às 17h30 o Cine Clubinho exibirá a animação japonesa Porco Rosso.

Encerrando a programação de maio, no dia 25 tem a oficina de arte “De papel: o palco e os personagens!”. Para participar é preciso levar uma caixa de sapato, folha de papel crepom vermelho, cola branca, tesoura sem ponta, apontador, lápis 6B, borracha, canetas hidrocor, 10 palitos de churrasco e fita crepe. O Cine Clubinho exibe às 17h30 a animação brasileira “O grilo feliz e os insetos gigantes”.

Serviço – O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms