No Programa Eliana, Maisa Silva dá alianças e cerimônia de casamento para garçom

Maisa Silva ajudou o garçom de apelido Zico a se comunicar com gringos num restaurante de São Paulo em janeiro - e no último domingo, dia 24, o chamou para participar do Programa Eliana, do SBT.

O convite não era apenas para os dois se reencontrarem. Maisa proporcionou uma série de surpresas: Zico e sua esposa Crenilda, que é diarista, ganharam uma cerimônia de casamento; e ele reencontrou seus irmãos, com quem não tinha contato há 30 anos.

"Após nove anos de amor e cumplicidade, a história de vocês vai começar com um novo capítulo. Estão preparados para trocar alianças?", perguntou Maisa.