No mês de aniversário do Estado, Sesc tem contação para adultos com lendas sul-mato-grossenses

O conto “Dos Hélios, o Serejo”, com Ciro Ferreira, será no dia 21 de outubro, sábado, às 17 horas e com entrada gratuita. - Divulgação

Neste mês de outubro, quando Mato Grosso do Sul completa 40 anos, uma contação de história diferente no Sesc Morada dos Baís, voltada ao público adulto. O conto “Dos Hélios, o Serejo”, com Ciro Ferreira, será no dia 21 de outubro, sábado, às 17 horas e com entrada gratuita.



Ciro levará ao público os contos escritos pela vivência do escritor Hélio Serejo nos campos de ervais, na fronteira com o Paraguai, a compilação de lendas indígenas, mostrar as belezas com da lenda do Tuiuiu, da erva mate, das histórias de benzedeiras, parteiras e do homem sertanejo do antigo sul de Mato Grosso.



Sobre Helio Serejo – poeta escritor proseador, pesquisador cientista do folclore, uma fonte inesgotável dos rincões desse estado, conhecedor do universo e do folclore de sua gente, retratados em suas obras. Serejo deixou cerca de sessenta livros publicados, muitos deles serviram como base desse trabalho.



Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Acompanhe a programação alusiva aos 40 anos de Mato Grosso do Sul no site sesc.ms