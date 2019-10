No Mês da Criança, Sesc Cultura terá espetáculos, cinema, contação de história e oficina

Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270 - Divulgação

Para outubro, o Mês da Criança, o Sesc Cultura turbinou a programação de atividades, com muita diversão gratuita para os pequenos. As ações começam na quinta-feira, dia 03, às 18 horas, com o “A Fabulosa História do Guri-Árvore” de Edner Gustavo e Manolo Schittcowisck”. Na sexta-feira, 04, no mesmo horário e no sábado, às 16h30, haverá novas sessões da peça, que é encenada pelo Fulano di Tal grupo de teatro, uma celebração à infância e suas histórias.

Ainda na sexta-feira, ás 15 horas, haverá a oficina de criação e construção de brinquedos com Ramona Rodrigues. Nesta oficina, a criança poderá criar seu próprio brinquedo, a partir do reaproveitamento de materiais, desenvolvendo a criatividade e habilidades motoras. Esta atividade é para crianças com idade a partir de 07 anos.

Sábado, às 15h a oficina será de pintura ação, com foco no movimento da criança e a expressão, tendo como inspiração a pintura intensa e abstrata do pintor Jackson Pollock. As oficinas de sábado são para crianças com idade entre 04 e 07 anos e é preciso levar o material. Às 17h30 tem exibição dos curtas da Mostra Infantil Itinerante do Festival Internacional de Cinema “Nueva Mirada”. Serão exibidos O Irmão mais velho; Meu monstro e eu; O relógio de areia; A campainha e Sou redondo.

Por conta dos feriados de 11 (aniversário de MS) e 12 (Dia de Nossa Senhora Aparecida) não haverá programação no fim de semana seguinte. As atividades serão retomadas no dia 18, sexta, às 15 horas, com mais uma oficina de construção de brinquedos. No sábado, 19, a oficina para os pequenos será sobre histórias desenhadas. Às 16h30 haverá o Teatro de bonecos “Pantanália”, um musical pantaneiro com formas e movimentos que retratam a vida de aves, peixes e animais, do nascer do sol ao entardecer.

O Cine Clubinho, às 17h30, terá exibição da mais curtas da Mostra Infantil Itinerante do Festival Internacional de Cinema “Nueva Mirada”. Desta vez Ormie; Rodas, band-aids e pirutos; Kostya; Lumi; Aula de natação; Corrida; Grande prêmio e O príncipe rato.

Na semana seguinte, sexta-feira, 25, a partir das 15h mais uma vez as crianças treinam as habilidades motoras na oficina de criação de brinquedos. Na oficina dos pequenos, que será no sábado, 26, às 15 horas, eles vão aprender a produzir máscaras personalizadas. Em seguida, às 16h30, tem contação de história com Moira Junqueira, com música, encenação e brincadeiras. Fechando a programação especial, o Cine Clubinho exibe às 17h30 a animação alemã Puaj!

Serviço – O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270. Informações pelo telefone 3311-4300. O funcionamento é de terça-feira a sábado das 13h às 21h30 e da Central de relacionamento: 13h às 17h30 e das 19h às 21h30. A Biblioteca atende das 13h às 21h30 e a Galeria de Arte fica aberta das 13h às 21h30.