No 'Mais Você', Taís Araújo se recusa a provar prato feito por Ana Maria Braga

Nesta segunda-feira, 15, Ana Maria Braga recebeu Taís Araújo no "Mais Você" e, como de costume, preparou uma receita e ofereceu para a convidada. Porém, a atriz surpreendeu a apresentadora e o público ao recusar o prato, um nhoque de abóbora com molho de parmesão, porque não gosta de abóbora.

Após Taís dizer que não iria provar o nhoque, Ana Maria agiu com surpresa mas com bom humor. "Nunca vi você convidar alguém para comer na sua casa e a pessoa chegar e falar que não come". Louro José engrossou o coro e disse: "Que desfeita".

Ana Maria então perguntou o que mais a atriz não comia. "Mas é para eu aprender também. Normalmente, quando a gente recebe visita, pergunta o que não come, né? Mas minha produção é muito cuidadosa, só coloca coisa saudável na mesa. Por que você não falou que não come abóbora?".

Taís então respondeu: "Porque nunca imaginei que teria abóbora às oito horas da manhã. Eu não vou comer só porque estou aqui. Mas isso é problema meu, não de vocês. Eu como de tudo, a única coisa que não como na vida é abóbora!". A atriz, entretanto, comeu o molho de parmesão que acompanhava o nhoque e elogiou o prato.

