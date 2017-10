'No Intenso Agora', de João Moreira Salles, estreia nos EUA

o mais novo documentário do cineasta brasileiro João Moreira Salles, No Intenso Agora, fará sua estreia em terras norte-americanas nesta quinta-feira, 20, competindo no 53º Festival Internacional de Cinema de Chicago. O diretor estará presente na première.

No Intenso Agora está numa maratona de festivais desde que foi exibido pela primeira vez na Berlinale 2017, o Festival Internacional de Cinema Berlim, em fevereiro. O filme já teve exibições no 15º Yamagata International Documentary Film Festival, no Japão, onde conquistou o Prêmio Especial do Júri de Melhor Documentário, e no Cinéma Du Réel - Festival Internacional de Documentários, na França, onde ganhou três prêmios, de melhor trilha, melhor filme pela Sociedade Civil dos Autores M e pelo júri das bibliotecas.

A mais recente participação do documentário foi no Dei Popoli - 58th Festival Internacional de Documentários, em Florença, no dia 15 de outubro. Depois de Chicago, vai ainda para o DocLisboa, em Portugal, e para a Viennale, na Áustria.

No Brasil, a estreia de No Intenso Agora nos cinemas será no dia 9 de novembro. O foco do documentário é a investigação sobre a natureza efêmera dos momentos de grande intensidade, a partir de imagens da Revolução Cultural na China, em 1966, e os eventos de 1968 na França, na Tchecoslováquia e, em menor medida, no Brasil.